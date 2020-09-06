Рубль пробьет новые минимумы

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман , главный аналитик ТелеТрейд, дал прогноз на ближайшую неделю и рассказал о последствиях снижения цен на нефть:

— В понедельник, 7 сентября, торги будут ограничены из-за выходного дня в США и Канаде, где отмечают День труда, — сообщил эксперт. — Инвесторы обратят внимание на выход важных данных по августовскому экспорту и импорту Китая.

Это определенный индикатор самочувствия не только Поднебесной, но и мировой торговли в целом, значимый для отношения к рисковым активам. В понедельник вероятный диапазон колебаний рубля — 74,5-76 рублей за доллар и 88,4-90 рублей за евро.

Далее в течение недели существенными могут оказаться данные по ВВП еврозоны во втором квартале. Они появятся во вторник, 8 сентября. Аналогичный показатель по России выходит в среду, 9 сентября. Прогнозируется снижение ВВП России на 8,5 процента. Если фактические данные окажутся более благоприятными, то это способно поддержать рубль.

В четверг пройдет заседание Европейского ЦБ , важное для курса евро. В пятницу выйдут данные по инфляции в США в августе, воздействующие на доллар. Таким образом, неделя обещает стать напряженной. Амплитуда динамики рубля в эти дни может быть более широкой: 73,4-77 рубля за доллар и 87,5-91 рубля за евро.

В целом в мировой финансовой сфере происходит определенная смена настроений после недавнего роста рисковых активов, включая сырье, фондовые индексы, валюты развивающихся рынков.

Кроме того, усиливаются факторы общей неопределенности. Они связаны, в частности, с недостаточно значимым восстановлением экономики, с вероятностью второй волны пандемии, проявления которой есть уже сейчас в Европе и в Латинской Америке.

Также существует напряженность для инвесторов из-за приближения выборов президента США. Такой драйвер создает неопределенность и в ближайшей перспективе. На этом фоне корректируются вниз и нефтяные цены. Котировки Brent с летнего максимума 46,5 доллара за баррель опускаются ниже 43 долларов за баррель и могут продолжить сокращение к уровням 41-41,5 доллара.

Снижение нефтяных цен в этом году крайне негативно отражается на экономике стран, зависящих от экспорта энергоносителей. Это касается, в частности, Кувейта, находящегося в остром финансовом и политическом кризисе, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и других.

Острота данной проблемы явственна и для России. "Нефтяная игла" в период низких цен углеводородов обрушила экспортную выручку, сделала дефицитным бюджет, резко снизила ВВП и девальвировала национальную валюту. В случае длительного сохранения малого спроса на энергоносители Россия будет и далее сталкиваться со сложностями восстановления экономики и рисками обесценивания рубля.