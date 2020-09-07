Биржи АТР закрылись снижением вслед за рынками США

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно снижением следом за падением на Уолл-стрит в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,87%, до 3292,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,22%, до 2239,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,43%, до 24589,65 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,5%, до 23089,95 пункта. Южнокорейский KOSPI тем временем поднялся на 0,67%, до 2384,22 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 5944,8 пункта.

Азиатские инвесторы в понедельник преимущественно находились под давлением пятничных "распродаж" на американских биржах, когда основные индексы США снизились на 0,5-1,2%, продемонстрировав также самый большой недельный спад за более чем два месяца. Давление на рынки оказывают неопределенные перспективы восстановления экономики по мере роста новых фиксаций инфицирования коронавирусом в мире. Некоторые страны вновь устанавливают карантинные ограничения, тем самым останавливая экономический рост.

"Теперь вопрос заключается в том, будет ли это продолжительный спад на рынке", — приводит агентство Ассошиейтед Пресс мнение аналитиков Mizuho Bank.

Поддержку корейскому индексу тем временем оказали корпоративные новости. Акции Samsung Electronics выросли в цене более чем на 1,5% после сообщения о заключении с американской Verizon контракта на поставку в США оборудования для высокоскоростной связи формата 5G на 6,6 миллиарда долларов.