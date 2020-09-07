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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года 

ТАСС 2 часа назад
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 76 руб. впервые с 26 августа 2020 года.
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Рынки , Московская биржа
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