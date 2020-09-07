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Саудовская Аравия обвалила цены на нефть 

Lenta.ru 59 минут назад
Решение саудитов обвалило цены на нефть
Фото: Reuters
Цены на нефть обвалились в понедельник, 7 сентября, до уровня конца июля 2020 года на решении Саудовской Аравии максимально за пять месяцев снизить стоимость сырья для азиатских покупателей. Об этом пишет Reuters.
По состоянию на 13:38 по московскому времени цена на ноябрьский фьючерс смеси Brent опустилась до 41,95 доллара за баррель, потеряв 1,6 процента, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. В начале торговой сессии стоимость сырья в моменте опускалась до 41,51 доллара за баррель, что является минимумом с 30 июля 2020 года.
Стоимость октябрьского контракта на поставку американской нефти WTI в понедельник, 7 сентября, упала на 2,3 процента, до 38,85 доллара за баррель. В моменте сырье дешевело до 38,55 доллара за баррель, что является минимальным значением с 10 июля.
Как стало известно ранее, Саудовская Аравия в октябре снижает цену на нефть для Китая на 1,4 доллара за баррель. Это будет означать скидку в 50 центов по отношению к региональному бенчмарку. При этом рынок ожидал снижения стоимости сырья на 1 доллар и скидки в 10 центов, писал Bloomberg.
Действия Саудовской Аравии вызвали у инвесторов опасения по поводу восстановления спроса со стороны Китая, являющегося второй по величине экономикой мира и главным импортером нефти. В решении Эр-Рияда снизить цены инвесторы увидели попытки стимулировать затухающий на фоне новых вспышек коронавируса спрос.
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Комментарии 2
Рынки , Bloomberg , Reuters
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