Возможно, «Северный поток-2» сейчас Германии не нужен

Аналитики считают, что задержка завершения строительства трубопровода в среднесрочной перспективе рынкам не повредит. При этом нарастает давление на канцлера Меркель с требованием отказаться от российского трубопровода. Какое бы решение ни принял Берлин, особую роль играет вопрос о невозвратных расходах.

Давление на Ангелу Меркель , чтобы заставить ее отказаться от поддержки спорного трубопровода, втянутого в дипломатическую размолвку, нарастает, и аналитики сомневается, так ли Европе нужно топливо, по крайней мере, в ближайшие годы.

Пока газопровод «Северный поток — 2» остановлен, а напряженность между Германией и Россией обострилась после отравления оппозиционного политика, Европа наводнена дешевым газом, и спрос, по всей видимости, останется стабильным.

«Я не думаю, что это как-то повлияет на газовые рынки, даже если проект будет свернут», — сказал управляющий директор консалтинговой компании «Меркель энерджи» (Merkel Energy) Кристоф Меркель (Christoph Merkel).

Россия и Германия называют «Северный поток — 2» жизненно важным каналом поставок, призванным восполнить падение европейской добычи. Но за последние годы крупнейшее перенасыщение в истории заполнило континентальный рынок топливом по другим трубопроводам, а также танкерной доставки из таких далеких стран, как США и Катар. Европейские эталонные цены упали более чем вдвое по сравнению с пиком в 2018 году.

На момент согласования «Северного потока — 2» в 2015 году природный газ широко рассматривался как замена углю и дополнение ветровой и солнечной энергии в структуре энегропотребления Европы. С тех пор стоимость возобновляемых источников энергии резко упала, что ослабило аргументы в пользу любых ископаемых видов топлива. По оценкам Международного энергетического агентства , спрос на природный газ останется на прежнем уровне как минимум в ближайшие пять лет.

Наряду с этим крепнет экологическая оппозиция строительству новой газовой инфраструктуры, особенно когда Европа стремится достичь климатического нейтралитета к 2050 году.

Это затрудняет прогнозирование долгосрочной динамики спроса. Но в дальнейшем Германии, вероятно, придется компенсировать любую задержку или отмену «Северного потока», инвестируя дополнительные средства в мощности терминалов сжиженного природного газа.

«К 2030 году я предвижу в Европе дефицит газа, поскольку внутреннее производство будет продолжать снижаться. Континенту придется импортировать больше газа либо из России, либо у производителей СПГ», — предположил Жюльен Хоаро (Julien Hoarau), аналитик газового рынка из «Энджи энерджискэн» (Engie EnergyScan).

Какое бы решение ни принял Берлин, особую роль играет вопрос о невозвратных издержках в почти завершенном проекте с общим объемом инвестиций в 9,5 миллиарда евро.

Изначально предполагалось, что строительство будет завершено в 2019 году, но в июне российский «Газпром» заявил, что сможет завершить проект к концу этого года или началу 2021 года. Представитель «Северного потока — 2» заявил, что компания ищет решения для прокладки оставшихся 6% трубопровода, а комментировать политические дебаты отказался.

Почти завершенный газопровод протяженностью 1 230 км удвоит пропускную способность существующего подводного маршрута от российских месторождений в Европу. Его строительство вызвало опасения в США и за их пределами, что Россия получит рычаги давления на Германию и других союзников.

По данным Агентства энергетической информации, Германия входит в число крупнейших импортеров природного газа в мире. Страна закупает топливо из России, Норвегии и Нидерландов — в основном по трубопроводам. В 2019 году природный газ составил 25% от общего потребления энергии в Германии.

Bloomberg (США)