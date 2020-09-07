Выход Навального из комы повлиял на рубль 

Рубль компенсировал около 40 копеек после утреннего падения на фоне новостей об улучшении состояния здоровья Алексея Навального , передает РИА «Новости».

В первой половине дня курс евро на Московской бирже поднимался выше 90 рублей — впервые с февраля 2016 года. Доллар обновил максимум с апреля этого года и стоил 76,26 рубля.

Около 16.00 по московскому времени появилась информация о том, что врачи вывели оппозиционного политика Алексея Навального из искусственной комы.

После этого рубль улучшил свои позиции на торгах, отыграв 34 копейки к доллару и 39 копеек к евро. На 18.02 мск доллар стоил 75,77 рубля, евро — 89,62 рубля.

Как сообщал «Рамблер», ранее врачи берлинской клиники Charite, где с 22 августа находится Алексей Навальный, заявили, что его состояние улучшилось. Пациента вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. В клинике также сообщили, что политик начал реагировать на словесные раздражители.