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Выход Навального из комы повлиял на рубль 

Вероника Полынина 1 час назад
Выход Навального из комы повлиял на рубль
Фото: РИА Новости
Рубль компенсировал около 40 копеек после утреннего падения на фоне новостей об улучшении состояния здоровья Алексея Навального, передает РИА «Новости».
В первой половине дня курс евро на Московской бирже поднимался выше 90 рублей — впервые с февраля 2016 года. Доллар обновил максимум с апреля этого года и стоил 76,26 рубля.
Около 16.00 по московскому времени появилась информация о том, что врачи вывели оппозиционного политика Алексея Навального из искусственной комы.
Навальный выведен из искусственной комы
После этого рубль улучшил свои позиции на торгах, отыграв 34 копейки к доллару и 39 копеек к евро. На 18.02 мск доллар стоил 75,77 рубля, евро — 89,62 рубля.
Как сообщал «Рамблер», ранее врачи берлинской клиники Charite, где с 22 августа находится Алексей Навальный, заявили, что его состояние улучшилось. Пациента вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. В клинике также сообщили, что политик начал реагировать на словесные раздражители.
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Рынки , Алексей Навальный , Московская биржа , РИА Новости
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