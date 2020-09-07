Эксперты рассказали о будущем цен на нефть 

Цена на нефть может опуститься ниже 40 долларов за баррель, считают эксперты News.ru

Около месяца нефтяные котировки держались на уровне 45 долларов за баррель, но в понедельник нефть марки Brent опустилась до 42 долларов — минимума с начала июля.

Аналитики считают, что один из основных факторов падения нефтяных цен — общая негативная конъюнктура на мировых финансовых рынках.

«Американские биржевые индикаторы, достигнув своих новых максимумов, вдруг начали падать. Нефть как рисковый актив делает то же самое. Игроки на рынке стали открывать короткие позиции, то есть играть на понижение. Также появились разговоры о том, что спрос на нефть всё ещё достаточно низкий», — говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

По его мнению, следующая психологическая отметка — 40 долларов за баррель. Если цены на нефть смогут удержаться на этом уровне, то произойдет отскок и стоимость будет колебаться в районе 40-46,5 долларов до выборов президента США.

Нефтяные контракты оцениваются в долларах США, поэтому его курс играет немалую роль при определении стоимости сырья, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку « БКС Брокер » Василий Карпунин. Он напомнил, что доллар снижается к основным мировым валютам и на прошлой неделе достиг минимального показателя за два года.

Кроме того, негативное влияние на цены оказало решение Саудовской Аравии снизить октябрьские цены на сырьё для своих азиатских и американских покупателей.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк отмечает, что действия Саудовской Аравии являются вынужденной мерой на фоне проблем со сбытом и высокой конкуренцией среди поставщиков. При этом он подчеркивает, что Эр-Рияд действует в рамках текущей сделки ОПЕК+, и его решение нельзя назвать очередным витком ценовой войны.

При этом эксперты отмечают и положительную динамику — рост потребления нефти в Китае. По их мнению, это может стать одним из факторов, способствующих повышению нефтяных цен до 50 долларов до конца года. Однако это произойдет не ранее ноябрьских выборов президента США.

При текущем уровне котировок российский бюджет страдает не так сильно. Тем не менее его дефицит по итогам года всё равно может превысить 2 трлн рублей из-за расходов на поддержку экономики в связи с пандемией, говорит Евгений Миронюк.

Как писал «Рамблер», во время острой фазы пандемии стоимость нефти рухнула с 50 до 20 долларов за баррель всего за 11 дней. Затем нефтяные цены упали ниже нуля. Продавцы были готовы приплатить покупателям, чтобы те забрали ненужную нефть. Для восстановления баланса на рынке сраны-участницы ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти.