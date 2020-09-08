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Девальвация близко: сенатор предрек евро по 100 

Павел Тиунов 2 часа назад
Девальвация близко: сенатор предрек евро по 100
Фото: РИА Новости
Курс евро до конца года может вырасти до 100 рублей, поскольку российские власти не намерены отказываться от дальнейшей девальвации национальной валюты, заявил в интервью «Парламентской газете» член Совета Федерации Сергей Калашников. Сенатор подчеркнул, что в настоящее время идет намеренное понижение курса рубля из-за экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса.
Калашников подчеркнул, что курс рубля будут опускать до тех пор, пока российская экономика не оправится после кризиса, вызванного ограничениями из-за пандемии. Он подчеркнул, что в связи с этим курс евро будет колебаться в диапазоне 90-100 рублей за единицу валюты.
По мнению сенатора, очередной психологической отметки евро достигнет еще до наступления нового года, а уже 2022 год «принесёт новые радости».
Член Совфеда полагает, что обвал рубля спровоцирует подорожание множества групп товаров, поскольку российские магазины до сих пор в значительной мере торгуют импортной продукцией.
7 сентября, как сообщал «Рамблер», на Московской валютной бирже курс евро пересек отметку в 90 рублей. СМИ подчеркнули, что подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года.
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Комментарии 2
Рынки , Сергей Калашников , Совет Федерации , Парламентская газета
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