Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть в среду днем перешли к активному росту после падения на 5-6% в ходе торгов вторника и достижения минимума с июня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,38%, до 40,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,9%, до 37,46 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,7%, а в ходе торгов вторника стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, опустившись ниже 40 долларов за баррель.

Нефть, таким образом, восстановила часть ценовых потерь, понесенных на предыдущих сессиях, но активный прирост случаев инфицирования новым коронавирусом в некоторых странах подрывает надежды на устойчивое восстановление мирового спроса на неё.