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Цены на нефть перешли к росту после падения до июньских минимумов 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Цены на нефть перешли к росту
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду днем перешли к активному росту после падения на 5-6% в ходе торгов вторника и достижения минимума с июня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,38%, до 40,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,9%, до 37,46 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,7%, а в ходе торгов вторника стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, опустившись ниже 40 долларов за баррель.
Нефть, таким образом, восстановила часть ценовых потерь, понесенных на предыдущих сессиях, но активный прирост случаев инфицирования новым коронавирусом в некоторых странах подрывает надежды на устойчивое восстановление мирового спроса на неё.

"Краткосрочные фундаментальные показатели нефтяного рынка выглядят слабыми: восстановление спроса хрупкое, запасы и свободные мощности высоки, а маржа переработки низка", — отмечают аналитика Morgan Stanley, мнение которых приводит агентство Рейтер.

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Комментарии
Рынки , Морган Стэнли Банк , Reuters
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