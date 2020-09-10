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Биржи АТР закрылись разнонаправленно на корпоративных новостях 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись без определенной динамики на корпоративных новостях из Японии и Китая, а также нестабильной ситуации в мировой экономике, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite понизился на 0,61%, до 3234,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,14%, до 2129,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,64%, до 24313,54 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,87%, до 2396,48 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,88%, до 23235,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,51%, до 5908,5 пункта. Ранее в четверг индексы в большинстве своем показывали слабый рост, отыгрывая падение среды.
В четверг в центре внимания инвесторов были корпоративные новости. Так, поддержку японскому индексу оказали внутренние корпоративные новости Nintendo. СМИ сообщили о том, что японская компания по созданию игровых консолей увеличит объем производства Switch на 20%, чтобы удовлетворить высокий спрос. Акции компании выросли в цене почти на 2%.
В то же время акции китайской Huawei упали в цене на 4,8% после новостей о том, что компания будет выпускать смартфоны на собственной операционной системе.
Эксперты не разделяют общего оптимизма трейдеров в Азии, вызванного в том числе ростом основных фондовых индексов США, объясняя, что ситуация остается нестабильной. Аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan) объясняет агентству Рейтер, что рост, наблюдаемый на рынках Азии, остается "вялым", а причины роста индексов США неизвестны.
В среду американские индексы продемонстрировали рост на 1,6-2,7%. Неопределенности в мировой экономике вызваны, прежде всего, увеличением количества заболевших коронавирусом во многих странах.
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