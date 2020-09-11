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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском 2 часа назад
Рубль перешел к росту
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 11 сентября, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 20 копеек — до 75,05 рубля.
Курс евро снизился на 9 копеек и составил 88,79 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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