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«Полное безумие»: «спланированная девальвация» в России 

Алиса Селезнёва 26 минут назад
«Полное безумие»: «спланированная девальвация» в России
Фото: РИА Новости
На фоне падения курса российской валюты поползли слухи о грядущей девальвации рубля. Однако, по мнению экономистов, девальвация стала бы «полным безумием с политической точки зрения», а падение рубля объясняется рыночными факторами, пишет «Реальное время».
Ранее, как сообщал «Рамблер», на Московской валютной бирже курс евро превысил отметку в 90 рублей. СМИ подчеркнули, что подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года. Параллельно с евро подорожал и доллар.
По словам главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, происходящее связано с «оживлением экономики».

«Из-за карантина пострадал в первую очередь внутренний спрос, то есть импорт пострадал гораздо сильнее, чем экспорт. Оживает экономика — восстанавливается импорт. Это давит на курс рубля. То есть сама оживающая российская экономика оказывает негативное воздействие на курс рубля», — пояснил он.

В свою очередь экономист и блогер Альберт Бикбов назвал спланированную девальвацию в России «полным безумием с политической точки зрения».

«Наше правительство сейчас не заинтересовано устраивать катаклизмы на валютном рынке. Во-первых, еще не до конца восстановился потребительский спрос, второй момент — девальвация окончательно убьет реальные доходы населения, которые и так уже серьезно упали за время пандемии. Люди будут просто доведены до отчаяния», — отметил он.

Экономисты также отметили, что существенное влияние на рубль окажут грядущие в США президентские выборы, так как «доллар будет лихорадить». Они прогнозируют курс рубля к концу года в коридоре от 70 до 85 рублей.
Комментарии
Рынки , Экономика
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