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Биржи АТР закрылись в основном ростом в рамках коррекции 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись в большинстве своем коррекционным ростом после падения на предыдущих сессиях, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,79%, до 3260,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,64%, до 2164,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,81%, до 24511,31 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 2396,69 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,74%, до 23406,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем снизился на 0,83%, до 5859,4 пункта.
В пятницу рост большинства индексов был обусловлен коррекцией после существенных падений на предыдущих торговых сессиях. В частности, индекс Shanghai Composite показал самое большое недельное падение за восемь месяцев, поскольку разлад между США и Китаем заставил инвесторов придерживаться более безопасных активов.
Участники рынка также внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в мире, оценивая его влияние на мировую экономику, и разработкой вакцины.

"Мировые акции выросли на ожиданиях восстановления экономики после карантинных ограничений. Но с началом осени (в северном полушарии) люди задаются вопросом, может ли ситуация с коронавирусом ухудшиться", — сказал агентству Рейтер главный экономист Asset Management One Козо Коиде (Kozo Koide).

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