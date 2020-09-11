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Менеджер банка похитил миллионы долларов и спустил их на дорогие машины и часы 

Lenta.ru 2 часа назад
Менеджер банка похитил миллионы и спустил их на часы
Фото: Lenta.ru
В Австралии вынесен приговор менеджеру банка, который похитил у клиентов миллионы долларов, а затем спустил добычу на дорогие машины и дизайнерские наручные часы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
39-летний Энди Ли (Andi Lee) на протяжении четырех лет проворачивал мошенническую схему, которая позволяла ему выкачивать деньги со счетов своих клиентов. С 2015 года преступная деятельность принесла ему более четырех миллионов австралийских долларов (218 миллионов рублей). Некоторые из пострадавших были друзьями Ли, двое присутствовали на его свадьбе.
Деньги требовались для того, чтобы поддерживать образ состоятельного человека. На суде Ли объяснял, что он много лет пытался быть тем, кем в действительности не являлся, и перестал отличать собственную ложь от реальности. Он вкладывал похищенные миллионы в недвижимость и рестораны, купил 26 дизайнерских наручных часов и два автомобиля Porsche — один для себя, другой для любовницы. По его словам, ему хотелось произвести на нее впечатление.
В пятницу, 11 сентября, Ли приговорили к тюремному заключению на срок до семи лет и восьми месяцев. Он получит право на условно-досрочное освобождение через три года и восемь месяцев.
В 2019 году сообщалось, что в США вынесен приговор мошеннику, который выдавал себя за наследного принца Саудовской Аравии, жил в роскошных отелях, ездил на лимузинах с личным водителем и брал многомиллионные кредиты. Его выдала любовь к свинине.
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Рынки , Энди Ли
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