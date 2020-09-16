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Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США 

Российская Газета и ещё 9 25 минут назад
Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США
Фото: iStock
— Неделю назад казалось, что российская валюта начала сентябрь "не с той ноги": таким быстрым и неожиданным оказался ее провал к доллару и евро. Частично этот эффект можно списать на откат доллара после многих месяцев снижения и коррекцию в нефтяных котировках после трехкратного роста.
Интересно, что фундаментальные предпосылки для доллара оставались все теми же: темпы восстановления экономических показателей за редким исключением продолжают радовать экономистов.
Принципиально ничего не улучшилось и для доллара, совсем наоборот. В конце августа председатель ФРС США Джером Пауэлл объявил о смене стратегии, которая дала рынкам повод думать, что монетарная политика США останется мягкой дольше, чем ранее ожидалось.
Мы видим эту перемену как фундаментально негативную для доллара, а укрепление последнего в начале сентября — это не более чем рыночный шум, отражающий тактическую перезарядку продаж доллара.
Если мы правы, то ФРС уже сегодня вечером явно даст понять, что смотрит сквозь пальцы на нарастающее инфляционное давление. В среду впервые в прогнозах FOMC появятся оценки инфляции, ВВП и процентных ставок на 2023 год. Если и через три года ФРС не настраивается на повышение ставок, это рискует с новой силой вернуть доллар к снижению.
Технически рынок сделал все для такого шага, отстоявшись более полутора месяцев к основным валютным парам после резкого ослабления с марта. Пара доллар/рубль движется в довольно узком восходящем канале с июня, опустившись к нижней его границе на этой неделе.
Если мягкость ФРС сумеет породить распродажу американской валюты, то этот восходящий коридор доллара к рублю будет сломлен. Добавим сюда, что рубль накопил определенный потенциал для укрепления за последние месяцы, так как сдавал позиции на фоне роста нефти и общего отступления доллара.
Если этот потенциал начнет реализовываться, доллар/рубль рискует быстро вывалиться из восходящего канала. Провал под 74 рубля к концу этой недели способен открыть путь к быстрому снижению к 72,5 рубля до конца месяца с потенциалом опуститься ниже 70 рублей до конца года.
Предстоящее заседание ФРС очень важно, так как позволит наглядно оценить, действительно ли американский ЦБ стал действовать, как в ранние 2000-е, когда ужесточал политику "слишком мало и слишком поздно". Побочным эффектом этой политики стал исторический взлет цен на сырье и энергию, что тянуло за собой рубль.
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Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , ФРС , Центральный банк России
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