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Российские индексы растут в начале торгов 

Банки.ру 3 часа назад
Российские индексы растут в начале торгов
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ открылись в понедельник в «зеленой зоне», показывают данные Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи на 10:04 мск прибавил 0,53%, составив 2 925,9 пункта. Индекс РТС повысился на 0,96% — до отметки 1 234,76.
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