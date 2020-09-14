Российские индексы растут в начале торгов 

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Фондовые торги в РФ открылись в понедельник в «зеленой зоне», показывают данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи на 10:04 мск прибавил 0,53%, составив 2 925,9 пункта. Индекс РТС повысился на 0,96% — до отметки 1 234,76.