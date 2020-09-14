Как поддержат рубль

Пара доллар/рубль в прошлую пятницу не смогла обновить минимум четверга — 74,66, тем самым дала повод к потенциальному продолжению роста в рамках июньского восходящего тренда с целью 76,59 и выше. Этот сценарий является сейчас основным. В свою очередь, сигналом к смене тенденции можно будет считать снижение валютной пары доллар/рубль за уровень 73,36.
Среднесрочный тренд по-прежнему определяют инфляция, а также геополитика. Индекс потребительских цен в августе продемонстрировал очередной виток роста до 3,6%. В свою очередь, на прошлой неделе сенаторы-демократы представили законопроект о введении санкций против России в связи с утверждениями о якобы готовности российской стороны платить боевикам за убийства американских солдат в Афганистане. Очевидно, что в США уже переходят от слов к делу, что пугает инвесторов в российские активы.
На этой неделе в центре внимания окажется заседание ЦБ
, а, соответственно, будет принято решение по ставке. Банк России, вероятно, оставит ключевую процентную ставку без изменения, на уровне 4,25%, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский
.
Иван Капустянский, трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum:
На решение Центробанка наверняка повлияет ускорение инфляции, а также рост курса валюты. Например, доллар за лето подорожал примерно на 7%. Кроме того, риск дальнейшего падения рубля всё ещё сохраняется, судя по усилению геополитических рисков. Однако в целом решение мало как повлияет на рубль.
Потенциально до конца месяца рубль может поддержать нефть в случае начала роста, а также намерения Центробанка с 1 октября продать около 185 млрд рублей.
Потенциал для восстановления нефти
Нефтяные котировки начинают неделю на уровнях ниже важного технического и психологического рубежа в $40 за баррель Brent. На них по-прежнему оказывает давление медленное восстановление экономики в мире и, соответственно, спроса на ресурсы. Запасы всё ещё заметно превышают потребность. Они остаются на 600 млн баррелей выше показателей прошлого года, согласно оценке банка Morgan Stanley
.
Уменьшается закупка нефти Китаем, который летом приобрёл рекордные объёмы по низким ценам. В таких условиях Саудовская Аравия сократила отпускные цены на октябрь для своих потребителей в Азии на $1,4. Кроме того, проявления второй волны пандемии в Европе и Латинской Америке также не способствуют оптимизму инвесторов.
Его поддерживает, с другой стороны, некоторое восстановление котировок рисковых активов, в частности, фондовых индексов, после обрушения в начале сентября. Как отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман
, это пока не позволяет сильнее подешеветь и чёрному золоту. К данному фактору добавляется то, что Ливия планирует восстановить добычу, ограниченную ранее внутренним вооруженным конфликтом. Кроме того, вновь приостановили работу некоторые производители в Мексиканском заливе из-за приближения нового урагана.
Марк Гойхман, трейдер и главный аналитик TeleTrade:
Инвесторы осторожничают ещё и потому, что на текущей неделе ожидают результатов переговоров стран-участников соглашения ОПЕК+. В среду состоится заседание его технического комитета, в четверг — министерского комитета. Будет проанализировано выполнение соглашения различными странами. Вердикт указанных совещаний способен сдвинуть котировки в ту или иную сторону.
Таким образом, драйверы конъюнктуры достаточно противоречивы, что создаёт неопределённость в отношении перспектив котировок в ближайшие дни. Наиболее вероятный диапазон их колебаний в течение недели — $38,8-41 за баррель Brent.
Новый диапазон для золота
Цены на золото продлили консолидацию четвёртую неделю подряд после отката, которому предшествовал выход на новые исторические максимумы ($2075 за унцию). Признаки ослабления физического спроса на драгметалл в Индии и укрепление доллара на фоне затухания коррекции на фондовых рынках сдержали покупателей золота. Тем не менее такая техническая картина указывает на возросшие шансы формирования нового растущего импульса, который в течение ближайших недель-месяцев приведёт как минимум к повторению рекорда.
На этой неделе катализатором этого могут послужить итоги заседания ФРС и последующая пресс-конференция её председателя Джерома Пауэлла в среду, подчеркнул руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
Целью может стать диапазон $1970-2000. Монетарные власти поставлены в не очень удобное положение: с одной стороны, макростатистика указывает на уверенное восстановление экономики США, что подталкивает к улучшению прогнозов спада по итогам года, с другой — сохраняется неопределённость в отношении принятия Конгрессом нового пакета стимулов, что может прервать эту тенденцию. Также Федрезерву очевидно, что и в случае его одобрения основная тяжесть покупок гособлигаций США ляжет на его плечи, поэтому рынок стоит к этому подготовить.
По этой причине даже в отсутствие расширения стимулов (к этому в сентябре, в частности, призывала прежняя глава ФРС Джанет Йеллен
), сигналы от ФРС могут носить предельно «голубиный» характер, что фактически заставит перенести ожидания запуска стимулов с сентября на декабрь. Блокирование демократами последнего предложения республиканцев по программе стимулов отложило этот процесс на период после президентских выборов 3 ноября.
Михаил Коган, трейдер и руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами:
Сохранение преимущества у кандидата от демократов Джо Байдена в колеблющихся штатах будет также поддерживать нервозность биржевых игроков. К тому же нужно учитывать дальнейший рост инфицированных COVID-19 (в США тревожная тенденция наблюдается в 11 штатах, хотя в целом картина выглядит обнадеживающей), в то время как массовую вакцинацию в лучшем случае стоит ожидать лишь в первом квартале 2021 года.
Дополнительным фактором покупок золота на этой неделе может стать рассмотрение в британском парламенте
законопроекта о внутреннем рынке, одобрение которого может фактически поставить крест на перспективах «мирного» Brexit — в ЕС
едва ли будут готовы продолжить переговоры с Лондоном в этих условиях.
Более отдалённые перспективы золота остаются также выраженно оптимистичными. Поддержание ФРС околонулевых ставок как минимум до конца следующего года, а объективно и позже — учитывая недавнее выступление главы ФРС Пауэлла, который анонсировал ориентацию на средний уровень инфляции в последние годы — создало условия для отрицательных процентных ставок с учётом инфляции, которая подала признаки роста. Это будет обуславливать интерес участников рынка к наращиванию доли золота в инвестиционных портфелях.
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