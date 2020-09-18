Почему Киев никогда не сможет жить без российского газа

Украина фактически осталась без американского сжиженного природного газа (СПГ) из-за России. Об этом РИА «Новости» рассказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, с украинской стороны могут остаться только разовые покупки. Это объясняется тем, что Украина полностью перешла на виртуальный реверс газа из России.

«В Европе американский газ успешно конкурирует с российским, несмотря на разницу в издержках — в Европе он тоже продается по спотовым ценам. Но у Украины нет инфраструктуры, чтобы напрямую покупать СПГ, это сделает его более дорогим по сравнению с виртуальным реверсом. Какие-то разовые сделки возможны, но вряд ли Украина будет системно закупать в США сжиженный газ», — подчеркнул Маринченко.

При этом, по мнению Маринченко, еще более выгодным вариантом для Украины в теории могли бы стать прямые закупки газа у России, поскольку в случае виртуального реверса какую-то маржу получают трейдеры за посредничество.

С другой стороны, сейчас на газовом рынке переизбыток предложения, и нельзя исключить, что «Нафтогазу» удается покупать газ по более низкой цене, чем ему готов был бы предложить «Газпром»

«Сейчас, после заключения соглашения о транзите, отношения между «Газпром» и «Нафтогазом» в целом конструктивные, нельзя исключить, что в итоге стороны перейдут на прямые закупки, но этому могут мешать политические соображения: тема газовых поставок в Украине остается сильно политизированной», — считает эксперт.

Напомним, Украина отказалась напрямую закупать закупает газ у России в 2015-м году, перекупая его в Европе. При этом реверс российского газа до конца 2019 года был физическим реверс из-за условий транзитного соглашения, что приводило к удорожанию сырья. С начала сентября 2020 года Украина перешла на виртуальный реверс, что означает, что около половины транзитных объемов газа, следующих из России в Европу, сразу остаются в украинских хранилищах.

Стоит отметить, что в соседней Польше также решили перейти на американский СПГ. Однако у них уже есть терминал по приему СПГ в Свиноуйсьце мощностью 5 млрд кубометров. К тому же планируется построить второй возле Гданьска. На Украине также не раз вели разговоры о возможности строительства терминала под Одессой, но, воз и ныне там.

По словам эксперта аналитического портала Rubaltic.ru Алексея Ильяшевича, не очень понятно, где вообще здесь новость.

— Экономика поставок американского СПГ на Украину ужасна — этот факт известен давно. Да, Киев и Вашингтон заключали какие-то меморандумы о сотрудничестве в сфере энергетики, но они носили сугубо декларативный характер. А с «Газпромом» Украины заключила более чем конкретный транзитный контракт, в котором прописана возможность виртуального реверса. Предыдущий договор такой опции не предполагал. То есть российский газ должен был покинуть территорию Украины, прежде чем вернуться обратно. Там тоже существовали хитрые схемы: очевидно, на границе с Польшей, Словакией и Венгрией просто гоняли по кругу определенный небольшой объем газа, чтобы счетчик показал нужные цифры.

Теперь и этого делать не надо — газ напрямую отбирается из транзитной трубы, хотя по документам проходит как «европейский». По-моему, Дмитрий Маринченко просто констатирует очевидный факт. Основа «энергетической независимости» Украины — российский газ. Поставки американского СПГ были организованы лишь единожды — если не ошибаюсь, в 2017 году это провернула компания «ЭРУ Трейдинг». Повторить её авантюру больше никто не пытался.

«СП»: — А что такое виртуальный реверс? У кого Украина перекупает российск