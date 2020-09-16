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Нефти напророчили очередное потрясение 

Lenta.ru 1 час назад
Нефти напророчили новое потрясение
Фото: globallookpress.com
Как сообщает CNBC, речь идет о грядущем обрушении спроса. Во время виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020 аналитики указали на уязвимость стран-производителей нефти.
По их словам, к концу года сокращение мирового спроса на сырье составит восемь миллионов баррелей в сутки. Более того, на докризисный уровень показатели не выйдут и в следующем году. Потребность в нефти падает на фоне карантинных ограничений, а запасы в хранилищах растут.
Готовясь к переизбытку ненужного топлива, крупные производители уже арендовали танкеры, чтобы при необходимости быть готовыми к хранению ненужных баррелей. В частности, Trafigura Group, второй по величине независимый трейдер нефти в мире, в последнее время забронировал около 12 супертанкеров, которые могут вмещать в общей сложности 24 миллиона баррелей сырья.
В целом на рынке считают, что эпоха постоянного спроса на нефть подошла к концу. Например, в британской BP уверены, что уровень потребления может не восстановиться и в ближайшие 30 лет.
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Рынки , Экономика
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