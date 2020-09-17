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Жителей российского Парижа обманули и оставили без газа 

Lenta.ru 1 час назад
Жителей российского Парижа обманули и оставили без газа
Фото: РИА Новости
Жители российского села Париж Нагайбакского района Челябинской области обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой разобраться с обманувшими их и оставившими без газа местными властями. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает издание Znak.
По словам активистки Ольги Батраевой, в 2013-14 годах власти собирали по 8-10 тысяч рублей с каждого дома, чтобы провести газификацию.

«Где-то газ провели, но остались три улицы — Пионерская, Мира и Комсомольская, а это более 300 дворов, где его до сих пор нет», — заметила она.

При этом Батраева отметила, что глава поселения Иван Платонов отказывает людям в предоставлении документов, объясняя это тем, что они их пока не оформили.

«В начале 2020 года, когда администрация отчитывалась о своей работе, было сказано, что из 12 миллионов рублей, выделенных на газификацию улицы Советская, осталось около 5,6 миллиона», — добавила активистка.

В составе Парижского сельского поселения есть улица 5-е Отделение, жители которой собирали средства на пять лет позже, чем пострадавшие сельчане. Утверждается, что с 2018 года там есть газ в домах.

«К своему дому по улице Советской Платонов газ подвел. У нас первая очередь подводилась к одному главе, вторая — к другому. Подозреваю, что 5-м Отделением он решил заняться, потому что там живет местный депутат Марфа Карсакова», — предполагает Батраева.

Заместитель главы района Абайдулла Ябыков пояснил, что эту улицу выбрали для газификации из-за ее малых размеров и возможности сэкономить бюджет. На ее устройство было выделено всего 2,8 миллиона рублей. Помимо этого, он рассказал, что в 2021 году к домам, оставшимся без газа на трех улицах, тоже проведут газ.

«На эти цели понадобится 24-26 млн рублей. В программе улицы есть, средства в бюджете предусмотрены», — ответил Ябыков.

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