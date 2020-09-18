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Курс рубля проигнорировал решение ЦБ 

Свободная пресса и ещё 4 2 часа назад
Курс рубля продолжил снижаться в пятницу, 18 сентября. К концу торгового дня доллар вырос на 49 копеек до 75,66. Курс евро также подрос на 67 коп. до 89,74. На «россиянина» продолжают давить негативные политические новости. Российскую валюту не поддержало даже решение Банка России о том, чтобы оставить ставки на прежнем уровне.

«Отечественные активы не отреагировали на решение Банка России, который ожидаемо оставил ставки без изменений, сославшись на ускорение инфляции. Для рубля игнорирование заседания регулятора — привычное дело, а в данной ситуации отвлекающим фактором служит геополитический фронт, где продолжаются разговоры о санкциях, снижая привлекательность наших активов в целом. По этой причине рубль не может воспользоваться ни налоговым периодом, ни ростом нефти, ни слабым долларом», — прокомментировал новости курса доллара председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Тем более, что и на рынке нефти аметились признаки истощения бычьего импульса — Brent отступает от свежих двухнедельных максимумов после трех дней агрессивного ралли.

«Как только эффект от заседания комитета ОПЕК+ будет полностью отыгран, коррекция котировок с локальных максимумов может ускориться, что только усугубит положение рубля», — дает прогноз курса доллара Михаил Дорофеев.

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Комментарии
Рынки , Михаил Дорофеев , Центральный банк России
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