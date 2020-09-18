«Отечественные активы не отреагировали на решение Банка России, который ожидаемо оставил ставки без изменений, сославшись на ускорение инфляции. Для рубля игнорирование заседания регулятора — привычное дело, а в данной ситуации отвлекающим фактором служит геополитический фронт, где продолжаются разговоры о санкциях, снижая привлекательность наших активов в целом. По этой причине рубль не может воспользоваться ни налоговым периодом, ни ростом нефти, ни слабым долларом», — прокомментировал новости курса доллара председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.