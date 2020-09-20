На следующей неделе у российской валюты появятся шансы приостановить свое ослабление. Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений. В то же время сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 4,25 процента незначительно отразилось на рубль.

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган , руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", проанализировал источники, от которых рубль может получить поддержку:

— Возврат курса доллара к отметкам в 75,5 рубля, а евро — к 89,5 рубля в последний торговый день этой недели может носить временную природу, — считает эксперт. — Не исключено их снижения до 74,5 и 88 рубля. А при благоприятном стечении обстоятельств — выход на еще более низкие уровни, что послужит сигналом продолжения коррекционного отката.

На следующей неделе внутренний валютный рынок может ощутить влияние продаж экспортерами валютной выручки. По данным опроса Reuters, для предстоящих налоговых выплат компаниям может потребоваться примерно 1,7 триллиона рублей.

Кроме того, можно допускать и возврат интереса к валютам стран с развивающейся экономикой, который может дать толчок положительной переоценке рубля на фоне взлета нефтяных цен более, чем на 8 процентов по итогам этой недели. Определяющими в этом отношении будут выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед членами нижней и верхней палат Конгресса во вторник и четверг.

Не исключено, что он озвучит больше конкретики по увеличению объема монетарной поддержки, которая так или иначе может потребоваться экономике США. В целом же на аппетиты к риску и как следствие — на самочувствие рубля также повлияет свежая сводка данных по деловой активности в мире, которая появится в среду.

Ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире может еще не успеть повлиять на настроения бизнеса, которые ранее были поддержаны новостями об успехах в разработке вакцины против коронавируса. Не стоит забывать и о санкционных рисках, которые пока не материализовались в нечто большее, чем в ухудшение риторики. В краткосрочной перспективе участники рынка готовы уменьшить степень их влияния на обменный курс.