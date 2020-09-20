Хранящим сбережения в долларах россиянам дали совет 

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Под долларом зашатался фундамент, он испытывает повышенное давление. Несмотря на это, обвал ему не грозит. Американская валюта по-прежнему доминирует в мировом товарообороте, но инструменты для вложения денег стоит пересмотреть. Об этом сообщает агентство «Прайм» , опросившее ряд экспертов.

Доллар находится под прессингом из-за беспрецедентного монетарно-фискального стимулирования экономики Штатов на фоне сложной ситуации с COVID-19. ВВП США показывает одну из худших динамик среди развитых стран.

На этом фоне эксперты советуют не упускать из внимания возможность вложения в евро или швейцарский франк. Кроме того, возрастает привлекательность рисковых активов, например, цикличных акций, считает эксперт по фондовому рынку « БКС Брокер » Михаил Зельцер. Это акции, имеющие отношение к энергетике, строительству, финансовому сектору. Если доллар падает, то товарные рынки растут, а значит, выгодны бумаги компаний, связанных с товарными активами — нефтегаз, металлы и прочее. Хорошие перспективы и у акций транспортного сектора на фоне возобновления перевозок.

На неделе аналитики Sberbank Investment Research предположили, что курс доллара к концу года может упасть до 70 рублей при снижении геополитических рисков.

Пока прогноз выглядит сомнительным. Нефть не превышает 40 долларов, существует угроза новых санкций.