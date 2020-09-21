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Экономист раскрыл, как повлияют выборы в США на курс рубля 

Ura.Ru 38 минут назад
Судьба рубля зависит от выборов в США
Фото: ТАСС
Дальнейшая судьба рубля зависит от того, кто победит на выборах в США. Об этом заявил URA.RU независимый финансовый консультант Виталий Калугин.

«Ситуация может измениться радикально. Если выиграет [Дональд] Трамп, то доллар будет равен примерно 68 рублям. Если выиграет господин [Джо] Байден, то доллар может подорожать и до 85 рублей. В этом случае цены могут резко вырасти», — отметил экономист, добавив, что в любом случае скачок доллара будет краткосрочным.

Ранее Калугин отметил, что в ближайшее время в России подорожают импортные товары: бытовая техника и автомобили. По его словам, цены с конца ноября взлетят на 10%. Специалист посоветовал россиянам приобретать товары из этой категории сейчас, чтобы потом не переплачивать.
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