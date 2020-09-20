Рублю предсказали рост 

Эксперт рассказал, почему рубль укрепится на следующей неделе. К закрытию торгов в пятницу за доллар давали 75.5 рубля, напоминает «Свободная пресса». Всю неделю торговля на внутреннем валютном рынке шла в диапазоне 74.5−75.60.
Ведущий аналитик QBF Олег Богданов полагает, что тенденция укрепления рубля сохранится.
«Думаю, что на следующей неделе торговля в этом диапазоне продолжится с тенденцией к укреплению национальной валюты. Можно ожидать, что пара доллар-рубль подойдет к нижней планке диапазона 74.5», — заявил эксперт Олег Богданов.
Он добавил, что многое будет зависеть от уровня рисков на мировых рынках. Любое их снижение будет играть в пользу российского рубля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты дали совет россиянам, хранящим сбережения в долларах.