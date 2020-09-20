Рублю предсказали рост 

«Думаю, что на следующей неделе торговля в этом диапазоне продолжится с тенденцией к укреплению национальной валюты. Можно ожидать, что пара доллар-рубль подойдет к нижней планке диапазона 74.5», — заявил эксперт Олег Богданов.