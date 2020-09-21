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Курс доллара: сколько бы стоил рубль без политических факторов 

Российская Газета 40 минут назад
Сколько бы стоил рубль без политических факторов
Фото: РИА Новости
Вопреки благоприятной конъюнктуре на мировых финансовых рынках, российская валюта продолжает оставаться во власти политических рисков, игнорируя даже такой немаловажный для нее фактор, как цены на нефть.
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", объяснил причины нынешней ситуации рубля:
— После длительного снижения цен на нефть, вызванного опасениями игроков в отношении глобального спроса на энергоносители, на прошлой неделе нефтяные котировки вернулись к росту.
Позитивные настроения обусловлены новостями с завершившегося в четверг заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал продлить срок компенсаций недовыполнения условий соглашения "двоечниками" до конца года. А также призвал страны альянса быть готовыми к принятию дополнительных мер в случае необходимости.
В целом, по итогам первого месяца второй фазы сделки страны ОПЕК+ сохранили высокую приверженность договоренностям. Общее выполнение обязательств альянсом составило 101 процент. И конкретно Россией — 98 процентов. Кроме того, поддержку ценам на черное золото оказывает ситуация в Мексиканском заливе, где из-за урагана "Салли", который усилился до второй категории, американские нефтяные компании остановили более 20 процентов добычи.
Сейчас, если отбросить политические риски, то с учетом конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках курс рубля вполне мог находиться в диапазоне 72,70-74 по отношению к американскому доллару.
Впрочем, как показывает история, со временем политическая составляющая уходит на второй план. И российская валюта возвращается под влияние традиционных для нее факторов. Ну а до тех пор рубль будет оставаться зажатым в коридоре 74,50-75,50 по отношению к доллару.
В пятницу в центре внимания российского рынка было заседание Банка России, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 4,25 процента годовых. Такое решение в первую очередь было обусловлено инфляционным показателем. На фоне ослабления курса рубля в августе вместо ожидаемых 3,5 процента в годовом выражении инфляция ускорилась до 3,6 процента. Свою роль в решении ЦБ сыграли и растущие инфляционные ожидания населения.
Кроме того, в пользу сохранения ставки на текущем уровне говорит и ситуация на долговом рынке. Из-за экстремально низкой ставки значительно снизился спрос на ОФЗ как со стороны нерезидентов, так и отечественных игроков.
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Рынки , Сергей Дроздов , Центральный банк России , "Российская газета" , Доллар
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