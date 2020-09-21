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Нефть слабо дорожает на рисках приостановки добычи из-за шторма в Мексиканском заливе 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Нефть дорожает
Фото: ТАСС
Цены на нефть в понедельник утром показывают слабый рост, поддерживаемые опасениями остановок добычи из-за шторма в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,07%, до 43,18 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,05%, до 41,34 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,02%, до 41,12 доллара за баррель.
В понедельник внимание инвесторов сосредоточено на ситуации с природными катаклизмами в США. В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил о том, что в Мексиканском заливе сформировался шторм. Шторм, которому было присвоено имя "Бета", может привести к временной остановке добычи в регионе, тем самым несколько снизив предложение на рынке.
Опасения за восстановление спроса же продолжает оказывать давление на участников рынка. Рост случаев коронавируса и возможное начало "второй волны" может повлечь за собой новые карантинные и ограничения, что снова снизит спрос на "черное золото".

"Трудно поверить в рост спроса на нефть, поскольку число заразившихся растет во Франции, Испании и Великобритании, наряду с опасениями, что США, похоже, готовы к как минимум еще одной волне осенью и зимой", — отметил агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

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Рынки , Reuters
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