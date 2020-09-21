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Евро превысил 90 рублей 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Курс евро на торгах Московской биржи взлетел выше отметки в 90 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, сегодня на торгах курс евро вырос на 0,44% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 90,07 руб. Планку в 90 рублей европейская валюта превысила впервые с 8 сентября.
Ставки на новости: Доллар пробьёт отметку в 77 рублей
При этом американская валюта также поднялась в цене на 0,48% и впервые с 9 сентября стала стоить дороже 76 рублей.
«Рамблер» писал, что ранее аналитики среди факторов, влияющих на ослабление рубля, назвали внешнюю макростатистику, усиление пандемии COVID-19 и предвыборную повестку в США.
Рынки , Видео , Московская биржа
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