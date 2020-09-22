Названо условие роста евро выше 90 рублей 

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В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт отметил, что курс евро и доллара, как правило, осенью растет.

"Это традиционная осенняя история с давлением на курс рубля. Бизнесу нужна валюта. К концу года нужно выплачивать дивиденды", — пояснил он.

Экономист призвал ждать пика "игры на повышение" к Новому году.

Зубец также рассказал, что на рубль оказывает дополнительное давление внешнеполитическая обстановка, в частности, угроза новых санкций, ситуация с Алексеем Навальным , а также вторая волна коронавируса. Есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России. При этом экономист предсказал дефицит нефти в следующем году.

"Если не возобновить добычу, то цены начнут расти", — сказал он.

Однако экономист предупредил о долгосрочном влиянии на Россию и рубль "Зеленого пакта" Евросоюза . Этот документ предусматривает сведение к нулю покупок энергоносителей к 2050 году.

По мнению Зубца, в ближайшее время в Европе вырастет спрос на топливо — на это повлияет более холодная зима.

При этом экономист допустил повышение курса евро в ближайшее время.

"Если спекулянты начнут играть на повышение, ЦБ должен вмешаться, чтобы не дать разыграться спекулянтам и заставить крупных экспортеров продавать валютную выручку", — разъяснил он.

Эксперт допустил, что регулятор не станет вмешиваться, чтобы более дорогой евро создал барьер для импорта и простимулировал внутреннее производство.