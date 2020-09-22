Названо условие роста евро выше 90 рублей 

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец назвал причины падения курса рубля и рассказал, при каком условии оно продолжится.
В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт отметил, что курс евро и доллара, как правило, осенью растет.
"Это традиционная осенняя история с давлением на курс рубля. Бизнесу нужна валюта. К концу года нужно выплачивать дивиденды", — пояснил он.
Экономист призвал ждать пика "игры на повышение" к Новому году.
Зубец также рассказал, что на рубль оказывает дополнительное давление внешнеполитическая обстановка, в частности, угроза новых санкций, ситуация с Алексеем Навальным, а также вторая волна коронавируса. Есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России. При этом экономист предсказал дефицит нефти в следующем году.
"Если не возобновить добычу, то цены начнут расти", — сказал он.
Однако экономист предупредил о долгосрочном влиянии на Россию и рубль "Зеленого пакта" Евросоюза. Этот документ предусматривает сведение к нулю покупок энергоносителей к 2050 году.
По мнению Зубца, в ближайшее время в Европе вырастет спрос на топливо — на это повлияет более холодная зима.
При этом экономист допустил повышение курса евро в ближайшее время.
"Если спекулянты начнут играть на повышение, ЦБ должен вмешаться, чтобы не дать разыграться спекулянтам и заставить крупных экспортеров продавать валютную выручку", — разъяснил он.
Эксперт допустил, что регулятор не станет вмешиваться, чтобы более дорогой евро создал барьер для импорта и простимулировал внутреннее производство.