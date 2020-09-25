Рубль растет к доллару и евро

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
3 часа назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
1
Все новости на карте
На открытии торгов в пятницу, 25 сентября, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 28 копеек — до 76,86 рубля.
Курс евро снизился на 35 копеек и составил 89,70 рубля.
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