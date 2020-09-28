Фондовые биржи Азии растут вслед за рынком США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном демонстрируют рост, повторяя динамику рынков США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 3212,27 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,65%, до 2129,15 пункта; гонконгский Hang Seng Index рос на 0,74%, до 23406,31 пункта, южнокорейский KOSPI – на 1,4%, до 2310,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,03%, до 5966,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,63% до 23351,81 пункта.

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, что поддерживает восходящую динамику на большинстве торгов в Азии в понедельник.

Вместе с этим трейдеры готовятся к праздничным дням. Длинные выходные на биржах Китая начнутся 1 октября, в четверг, и продлятся до середины следующей недели. Биржи Гонконга будут закрыты в четверг и пятницу, Южной Кореи — не будут работать со среды по пятницу. В связи с этим трейдеры проявляют осторожность, и объем торгов несколько снижен.

Внимание рынков при этом сохраняется вокруг ситуации с коронавирусом и событиями в США. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 32,7 миллиона случаев заражения COVID-19. Тревожная динамика при этом наблюдается в Индии и нескольких странах Европы, что усиливает риски второй волны заражений и нового ужесточения карантинных мер. Такая ситуация, опасаются трейдеры, может сдержать восстановление мировой экономики.