Нефть дешевеет

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, марка WTI уже дешевле 40 долларов за баррель — рынки переоценивают вниз ожидания спроса на сырье на фоне ситуации вокруг коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,71%, до 42,11 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,64%, до 41,65 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускается на 0,77%, до 39,94 доллара за баррель.

"Число новых случаев COVID-19 ускоряет рост в крупных штатах США, что вновь усиливает опасения по поводу того, что ограничения на передвижение сдержат текущее восстановление нефтяного спроса в последнем квартале", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире продолжает увеличиваться, при этом в США за все время заразилось более 7 миллионов человек. В Индии показатель уже достиг 6 миллионов, в некоторых странах Европы его рост заметно ускорился.

Инвесторы опасаются, что вторая волна заражений может привести к ужесточению карантинных мер, что негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, спросе на нефть.