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Нефть дешевеет на фоне данных о новых случаях заражения коронавирусом 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, марка WTI уже дешевле 40 долларов за баррель — рынки переоценивают вниз ожидания спроса на сырье на фоне ситуации вокруг коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,71%, до 42,11 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,64%, до 41,65 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускается на 0,77%, до 39,94 доллара за баррель.

"Число новых случаев COVID-19 ускоряет рост в крупных штатах США, что вновь усиливает опасения по поводу того, что ограничения на передвижение сдержат текущее восстановление нефтяного спроса в последнем квартале", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире продолжает увеличиваться, при этом в США за все время заразилось более 7 миллионов человек. В Индии показатель уже достиг 6 миллионов, в некоторых странах Европы его рост заметно ускорился.
Инвесторы опасаются, что вторая волна заражений может привести к ужесточению карантинных мер, что негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, спросе на нефть.
Рынки также оценивают заявления генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо на заседании министров энергетики стран G20. По словам Баркиндо, "избыток" товарных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в четвертом квартале составит 123 миллиона баррелей, а полностью он исчезнет со второго квартала будущего года.
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Комментарии
Рынки , Мохаммед Баркиндо , ОЭСР , ОПЕК , Reuters
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