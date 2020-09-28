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Курс евро: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 5 54 минуты назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в понедельник, 28 сентября, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 11 копеек — до 78,10 рубля.
Курс евро снизился на 13 копеек и составил 90,80 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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