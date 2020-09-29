Турецкая лира обновила рекордный минимум

Турецкая валюта упала во вторник до 7,85 лиры за доллар США, пройдя предыдущий рекордный минимум — 7,83, — который был зафиксирован накануне. Об этом сообщает телеканал NTV.

Между тем агентство Bloomberg отмечает, что обесценивание национальной валюты Турции связано с опасениями, что Анкара может быть втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией. Турецкую сторону связывают тесные отношения с Азербайджаном, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о поддержке Баку.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. И в Армении, и в Азербайджане введено военное положение, объявлена мобилизация.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.