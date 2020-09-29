Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.65
$
79.39
93.00
93.35
Прогноз
05.10 – 12.10
$
80.00
92.64
Индексы и котировки Brent
42.61
+0.14 Золото
1883.76
+0.10 РТС
1166.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.09
1.1694
–0.0170
14.09
1.1864
25.09
17.09
03.09

СМИ: турецкая лира обновила рекордный минимум по отношению к доллару 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Турецкая лира обновила рекордный минимум
Фото: Reuters
Турецкая валюта упала во вторник до 7,85 лиры за доллар США, пройдя предыдущий рекордный минимум — 7,83, — который был зафиксирован накануне. Об этом сообщает телеканал NTV.
Между тем агентство Bloomberg отмечает, что обесценивание национальной валюты Турции связано с опасениями, что Анкара может быть втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией. Турецкую сторону связывают тесные отношения с Азербайджаном, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о поддержке Баку.
27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. И в Армении, и в Азербайджане введено военное положение, объявлена мобилизация.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
ТАСС: последние новости
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 78,08 руб. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 78,08 руб. Песков уверен, что позиции рубля восстановятся Песков уверен, что позиции рубля восстановятся Российский рынок акций начал неделю ростом на позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти Российский рынок акций начал неделю ростом на позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти
Комментарии
Рынки , Реджеп Эрдоган , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко потерпел крах в нефтяной войне с Россией
Лукашенко потерпел крах в нефтяной войне с Россией
Раскрыто будущее России после отказа от «нефтяной иглы»
Раскрыто будущее России после отказа от «нефтяной иглы»
Россиян напугали прогнозом по девальвации
Россиян напугали прогнозом по девальвации
Рубль рухнул к уровням марта
Рубль рухнул к уровням марта
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение