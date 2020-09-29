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Цены на нефть рухнули 

РИА Новости 2 часа назад
Цены на нефть рухнули
Фото: © AP Photo / Charlie Riedel
Падение мировых цен на нефть ускорилось до 4-5% во вторник вечером на фоне роста опасений, связанных со спросом на сырье из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.20 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 4,5%, до 40,94 доллара за баррель, ноябрьских — на 4,53%, до 40,51 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 5,12%, до 38,52 доллара за баррель.
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На нефтяной рынок вернулись опасения вокруг спроса на сырье. Распространение коронавируса ставит под угрозу восстановление и развитие мировой экономики, что в свою очередь может оказать давление на спрос на нефть. "Меняющаяся ситуация с COVID представляет собой огромный риск для снижения цен на нефть", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).

Давление на котировки также оказали новости из Ливии. По данным СМИ, Arabian Gulf Oil Co (Agoco) возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении мощностью 200 тысяч баррелей в сутки после многомесячной блокады.

"В то время как возобновление нефтяной промышленности и экспорта в Ливии является долгожданной новостью для старны, которая потеряла более 10 миллиардов долларов доходов от продажи нефти из-за блокады, увеличение предложения оказывает давление на цены на нефть на фоне нестабильного спроса на сырье", — отметили аналитики брокерской компании, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, трейдеры ждут данных Американского института нефти (API) и минэнерго США по запасам сырья в стране на предыдущей неделе. Статистика API будет опубликована в ночь на среду, а минэнерго США — в среду вечером. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждут, что данные покажут рост запасов нефти и снижение запасов бензина и дистиллятов.
Давление на котировки также оказали данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), согласно которым добыча нефти и конденсата в России за первые 28 дней сентября выросла на 0,6% и составила 9,93 миллиона баррелей в день против 9,87 миллиона баррелей в день в августе.
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Комментарии 2
Рынки , Минэнерго , Reuters , Wall Street Journal
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