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Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи 

Прайм 52 минуты назад
Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций снизился в среду по индексу Мосбиржи под давлением резко укрепившегося рубля, в сентябре индикатор потерял более 2% на негативном внешнем фоне, следует из данных торгов Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов среды снизился на 0,15%, до 2905,81 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,98%, до 1178,51 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.03 мск снижался на 1,42 рубля — до 77,66 рубля, курс евро — на 1,84 рубля, до 91,02 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,01% — до 41,98 доллар за баррель.
За сентябрь индекс Мосбиржи потерял 2,04%, при этом за третий квартал индикатор вырос на 6%. Индекс РТС за месяц снизился на 6,36%, а за последний квартал — на 2,9%.
В лидерах роста за месяц оказался индекс потребительского сектора рынка акций Московской биржи, поднявшийся на 3,93%, а в лидерах падения — сектор нефти и газа, упавший на 4,85%.
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Рынки , Московская биржа
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