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Цены на нефть колеблются на ожиданиях поддержки американской экономики 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Цены на нефть колеблются
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в четверг утром не показывают единой динамики, рынки продолжают ожидать новости по стимулированию экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14%, до 42,36 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 0,15%, до 40,16 доллара за баррель.
Инвесторы нефтяного рынка продолжают следить за новостями из США по обсуждению нового пакета стимулирования экономики страны. В ночь на четверг министр финансов США Стивен Мнучин отверг пакет поддержки экономики на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами в палате представителей. Министр высказался в поддержку пакета на сумму примерно в 1,5 триллиона долларов.
Ожидания по восстановлению экономики влияют на прогнозы по спросу на нефть, что отражается в котировках. Ситуация с восстановлением экономики остается неопределенной из-за рисков второй волны заражений коронавирусом, поскольку это может привести к новым ужесточениям карантинных ограничений.
Ситуация вокруг коронавируса продолжает оставаться в центре внимания рынков. В США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось более чем на 42 тысячи. Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 33,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19.
Инвесторы также оценивают статистику по США. Согласно данным минэнерго страны, коммерческие запасы за неделю по 25 сентября неожиданно сократились на 2 миллиона баррелей вместо прогнозируемого роста на 1,6 миллиона. Добыча нефти в США за отчетную неделю составила в среднем 10,7 миллиона баррелей в день, как и неделей ранее.
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Комментарии
Рынки , Стивен Мнучин
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