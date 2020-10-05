Рубль растет к доллару и евро

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09.09
Рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 1
58 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Все новости на карте
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 27 коп. — до 77,93 рубля.
Курс евро упал на 25 коп. и составил 91,38 рубля.
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