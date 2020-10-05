США нарастили поставки нефти в Китай 

США увеличили поставки нефти в Китай, из-за этого ближневосточным государствам приходится искать новые рынки сбыта. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии газеты Wall Street Journal.

Газета приводит данные британской аналитической компании Vortexa Ltd, согласно которым в январе на США приходилось около 0,4% от общих поставок нефти в Китай. К середине сентября этот показатель вырос до 7%. Как констатируется в материале, за указанный период доля приходящегося на Саудовскую Аравию китайского импорта данного энергоносителя снизилась с 19% до 15%. Королевство остается крупнейшим поставщиком нефти в КНР, передает ТАСС.

Согласно оценкам издания, рост американского импорта нефти обусловлен, в частности, достигнутыми ранее договоренностями в сфере торговли между Вашингтоном и Пекином. Китайская сторона в январе согласилась купить в США до конца 2021 года сжиженного природного газа и нефти на 52,4 млрд долларов. Как подчеркивается в публикации, рост американских поставок может прекратиться в случае поражения президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах главы государства.

Ранее британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года спрогнозировала, что в ближайшие 30 лет рост глобального спроса на нефть может не возобновиться.

В июле США нарастили поставки нефти в Европу, пытаясь вытеснить других поставщиков, включая российских, экспортирующих нефть марки Urals.