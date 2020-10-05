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США нарастили поставки нефти в Китай 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
США нарастили поставки нефти в Китай
Фото: РИА Новости
США увеличили поставки нефти в Китай, из-за этого ближневосточным государствам приходится искать новые рынки сбыта. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии газеты Wall Street Journal.
Газета приводит данные британской аналитической компании Vortexa Ltd, согласно которым в январе на США приходилось около 0,4% от общих поставок нефти в Китай. К середине сентября этот показатель вырос до 7%. Как констатируется в материале, за указанный период доля приходящегося на Саудовскую Аравию китайского импорта данного энергоносителя снизилась с 19% до 15%. Королевство остается крупнейшим поставщиком нефти в КНР, передает ТАСС.
Согласно оценкам издания, рост американского импорта нефти обусловлен, в частности, достигнутыми ранее договоренностями в сфере торговли между Вашингтоном и Пекином. Китайская сторона в январе согласилась купить в США до конца 2021 года сжиженного природного газа и нефти на 52,4 млрд долларов. Как подчеркивается в публикации, рост американских поставок может прекратиться в случае поражения президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах главы государства.
Ранее британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года спрогнозировала, что в ближайшие 30 лет рост глобального спроса на нефть может не возобновиться.
В июле США нарастили поставки нефти в Европу, пытаясь вытеснить других поставщиков, включая российских, экспортирующих нефть марки Urals.
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Комментарии 1
Рынки , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal
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