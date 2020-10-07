Биткоин дешевеет вслед за падением бирж США 

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром опускается примерно на 1,3% вслед за американскими биржами, сохраняя тренд на дальнейшее снижение, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.42 мск биткоин дешевеет на 1,33%, до 10 609 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance снижается в цене на 1,29%, также до 10 609 долларов.

На долю биткоина приходится 58,6% всего глобального рынка криптовалют.

По итогам торгов вторника фондовые биржи США также снизились примерно на эту величину по основным индексам, что было связано с отказом президента страны Дональда Трампа от переговоров о стимулировании экономики до ноябрьских президентских выборов, поскольку спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона.

"Биткоин упал на 1,8%, до 10 600 долларов, на фоне снижения рынка акций США. Поскольку отскок не случился и цена осталась на месте, растет вероятность продолжения падения", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Проход ниже 10 500 долларов даст цель на уровне 9 800 — 10 100 долларов. Если же 10 600 — 10 700 долларов устоит, то цель — 11 100 долларов", — добавил он.