Финансист назвал реальный курс рубля

Реальная цена рубля к доллару составляет 67 единиц, но не факт, что российская валюта вернется к этим показателям, считает инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.
Рубль торгуется к доллару на уровне в 78 единиц
Рубль на торгах «Московской биржи
» подешевел к американскому доллару на 18 копеек — до 78,28 единиц. Евро подорожал на 14,5 копейки — до 92,2 рублей. Изменения незначительные, но они демонстрируют устойчивость курса.
Снижение стоимости рубля, которое шло больше недели, прекратилось, но цифры не радуют. Рубль с начала года подешевел на 21% к доллару и на 25% к евро. Если диапазон сохранится, то это станет основанием для роста инфляции выше таргета Центробанка РФ
.
Перед нами новая реальность, однако не до конца понятно, почему сложилась текущая ситуация. Дела на нефтяном рынке и в российской экономике является приемлемыми, поэтому девальвация не имеет экономических причин.
«Наши аналитики проводили расчеты без учета спекулятивных факторов и пришли к выводу, что рубль должен быть существенно крепче. Справедливая оценка курса рубля в паре с долларом равняется 67 единицам», — констатирует Нигматуллин.
Только мы имеем другие цифры по рублю, которые на 12-13% ниже экономических расчетов. Это плата за геополитику и за действия спекулянтов, которые традиционно активны на российском рынке и эффективно влияют на курсообразование рубля.
«Возможно ли укрепление рубля до 67-70 единиц к доллару? В теории — да, со временем курс рубля может прийти к справедливому значению, но геополитика и политические факторы являются малопредсказуемыми», — заключает Нигматуллин.
На Россию оказывается активное давление. Сначала начались события в Белоруссии, затем случилась провокация с блогером Навальным, которую на Западе раскручивают под новые антироссийские санкции, активно кипят события в Нагорном Карабахе, где Азербайджан при большом турецком интересе пытается выторговать политические и экономические дивиденды.
Вчера вечером взорвалась Киргизия, где события напоминают третью за двадцать лет «революцию». В этой стране ситуация стабилизируется, но перед нами член ЕАЭС
и ОДКБ, поэтому киргизская ситуация чувствительна для России.
По этой причине у РФ негативный внешнеполитический фон, но «коронакризис» наша страна успешно преодолеет.
«Таким образом, рубль может ослабнуть, причем дальше текущих уровней, но, как бы это ни было, в рублевой зоне мы наблюдаем низкую инфляцию — в районе 3%, а раз в России низкая инфляция, то покупательная способность рубля теряется медленно. Это означает, что, когда геополитика уйдет в сторону, российская валюта может укрепиться», — резюмирует Нигматуллин.
Такой вариант может быть реализован через полгода или даже через год, поэтому рубль сохраняет резервы для укрепления.
Рубль находится под давлением геополитики
Минфин РФ
сообщил, что с 7 октября по 6 ноября продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила составят 5,8 млрд рублей в день на общую сумму в 126,9 млрд рублей.
На самом деле это небольшие средства, но данная практика поднимает вопрос поддержки рубля российскими финансовыми властями и Центробанком РФ. В последнее время их действия по данному направлению чрезвычайно скромные.
«Центробанк РФ не принимает участия в этом процессе. Данный механизм является автоматическим — он не связан с решениями Правительства РФ по рублю — это просто функционирование бюджетного правила», — констатирует Нигматуллин.
Эта программа спекулятивно повлияет на настроения инвесторов, но в долгосрочном плане работать на повышение курса не будет. Для того, чтобы эффективно поддерживать курс, необходимы другие меры, на которые российский регулятор не идет.
В России действует механизм свободноплавающего курса рубля, а финансовые власти учитывают негативный внешний фон, давление на на нашу страну западных партнеров и устойчивую ситуацию в экономике.
Пандемия имеет вторичное значение
Существует мнение, что будущее рубля зависит от перспектив второй волны коронавируса, которая постепенно разворачивается в России. В Москве заявили, что показатели заболеваемости в российской столице вышли на уровень середины весны.
В этом нет ничего удивительного — сегодня начался сезон респираторных заболеваний, но ситуация накаляется. Власти не хотят полного локаута, как это было в апреле и мае, но существуют риски развития ситуации по негативному сценарию.
«Развитие событий как весной крайне маловероятно. У меня сомнения, что весна сильно повлияла на рубль. Падение цен на нефть было компенсировано импортом товаров и услуг — в частности туризмом. Пандемия далеко не ключевой фактор, основную роль играет геополитика и ее экономические последствия для России», — заключает Нигматуллин.
Проблема заключается в структуре российского финансового рынка и его уязвимости к санкциям и другим событиям.
«Участники российского финансового рынка чрезвычайно чувствительны к такому фону. Неважно, что это будут за санкции и когда они будут введены — сам их факт влияет на повестку и вызывает опасения участников рынка. Последние начинают требовать от активов более низкой цены, чтобы получить большую доходность», — резюмирует Нигматуллин.
Самым выгодным активом в России является пара рубль-доллар, поэтому она принимает на себя все шоки.
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