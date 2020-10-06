Финансист назвал реальный курс рубля

Реальная цена рубля к доллару составляет 67 единиц, но не факт, что российская валюта вернется к этим показателям, считает инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Рубль торгуется к доллару на уровне в 78 единиц

Рубль на торгах « Московской биржи » подешевел к американскому доллару на 18 копеек — до 78,28 единиц. Евро подорожал на 14,5 копейки — до 92,2 рублей. Изменения незначительные, но они демонстрируют устойчивость курса.

Снижение стоимости рубля, которое шло больше недели, прекратилось, но цифры не радуют. Рубль с начала года подешевел на 21% к доллару и на 25% к евро. Если диапазон сохранится, то это станет основанием для роста инфляции выше таргета Центробанка РФ

Перед нами новая реальность, однако не до конца понятно, почему сложилась текущая ситуация. Дела на нефтяном рынке и в российской экономике является приемлемыми, поэтому девальвация не имеет экономических причин.

«Наши аналитики проводили расчеты без учета спекулятивных факторов и пришли к выводу, что рубль должен быть существенно крепче. Справедливая оценка курса рубля в паре с долларом равняется 67 единицам», — констатирует Нигматуллин.

Только мы имеем другие цифры по рублю, которые на 12-13% ниже экономических расчетов. Это плата за геополитику и за действия спекулянтов, которые традиционно активны на российском рынке и эффективно влияют на курсообразование рубля.

«Возможно ли укрепление рубля до 67-70 единиц к доллару? В теории — да, со временем курс рубля может прийти к справедливому значению, но геополитика и политические факторы являются малопредсказуемыми», — заключает Нигматуллин.

На Россию оказывается активное давление. Сначала начались события в Белоруссии, затем случилась провокация с блогером Навальным, которую на Западе раскручивают под новые антироссийские санкции, активно кипят события в Нагорном Карабахе, где Азербайджан при большом турецком интересе пытается выторговать политические и экономические дивиденды.

Вчера вечером взорвалась Киргизия, где события напоминают третью за двадцать лет «революцию». В этой стране ситуация стабилизируется, но перед нами член ЕАЭС и ОДКБ, поэтому киргизская ситуация чувствительна для России.

По этой причине у РФ негативный внешнеполитический фон, но «коронакризис» наша страна успешно преодолеет.

«Таким образом, рубль может ослабнуть, причем дальше текущих уровней, но, как бы это ни было, в рублевой зоне мы наблюдаем низкую инфляцию — в районе 3%, а раз в России низкая инфляция, то покупательная способность рубля теряется медленно. Это означает, что, когда геополитика уйдет в сторону, российская валюта может укрепиться», — резюмирует Нигматуллин.

Такой вариант может быть реализован через полгода или даже через год, поэтому рубль сохраняет резервы для укрепления.

Рубль находится под давлением геополитики

Минфин РФ сообщил, что с 7 октября по 6 ноября продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила составят 5,8 млрд рублей в день на общую сумму в 126,9 млрд рублей.

На самом деле это небольшие средства, но данная практика поднимает вопрос поддержки рубля российскими финансовыми властями и Центробанком РФ. В последнее время их действия по данному направлению чрезвычайно скромные.

«Центробанк РФ не принимает участия в этом процессе. Данный механизм является автоматическим — он не связан с решениями Правительства РФ по рублю — это просто функционирование бюджетного правила», — констатирует Нигматуллин.

Эта программа спекулятивно повлияет на настроения инвесторов, но в долгосрочном плане работать на повышение курса не будет. Для того, чтобы эффективно поддерживать курс, необходимы другие меры, на которые российский регулятор не идет.

В России действует механизм свободноплавающего курса рубля, а финансовые власти учитывают негативный внешний фон, давление на на нашу страну западных партнеров и устойчивую ситуацию в экономике.

Пандемия имеет вторичное значение

Существует мнение, что будущее рубля зависит от перспектив второй волны коронавируса, которая постепенно разворачивается в России. В Москве заявили, что показатели заболеваемости в российской столице вышли на уровень середины весны.

В этом нет ничего удивительного — сегодня начался сезон респираторных заболеваний, но ситуация накаляется. Власти не хотят полного локаута, как это было в апреле и мае, но существуют риски развития ситуации по негативному сценарию.

«Развитие событий как весной крайне маловероятно. У меня сомнения, что весна сильно повлияла на рубль. Падение цен на нефть было компенсировано импортом товаров и услуг — в частности туризмом. Пандемия далеко не ключевой фактор, основную роль играет геополитика и ее экономические последствия для России», — заключает Нигматуллин.

Проблема заключается в структуре российского финансового рынка и его уязвимости к санкциям и другим событиям.

«Участники российского финансового рынка чрезвычайно чувствительны к такому фону. Неважно, что это будут за санкции и когда они будут введены — сам их факт влияет на повестку и вызывает опасения участников рынка. Последние начинают требовать от активов более низкой цены, чтобы получить большую доходность», — резюмирует Нигматуллин.

Самым выгодным активом в России является пара рубль-доллар, поэтому она принимает на себя все шоки.