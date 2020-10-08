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Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 1 час назад
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России часть семей получат единовременную денежную выплату в размере 51 тысячи рублей. Эти средства выделены отдельным категориям граждан в разных регионах. Так, речь идет о выплатах семьям при рождении детей, передает primpress.
Известно, что средства могут получать родители младше 24 лет. При рождении второго ребенка также начисляются деньги. Однако в этом случае нужно соблюдать ряд условий. Среди них, например, то, что доход семьи не должен превышать полутора МРОТ, а первый ребенок должен быть младше трех лет, пишет «Федеральное агентство новостей».
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в ПФР напомнили про три выплаты для пенсионеров, которые рекомендуется оформить до конца 2020 года. Только в данном случае они будут получать пособие в следующем году.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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