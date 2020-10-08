Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей 

В России часть семей получат единовременную денежную выплату в размере 51 тысячи рублей. Эти средства выделены отдельным категориям граждан в разных регионах. Так, речь идет о выплатах семьям при рождении детей, передает primpress.

Известно, что средства могут получать родители младше 24 лет. При рождении второго ребенка также начисляются деньги. Однако в этом случае нужно соблюдать ряд условий. Среди них, например, то, что доход семьи не должен превышать полутора МРОТ, а первый ребенок должен быть младше трех лет, пишет «Федеральное агентство новостей».

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в ПФР напомнили про три выплаты для пенсионеров, которые рекомендуется оформить до конца 2020 года. Только в данном случае они будут получать пособие в следующем году.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин