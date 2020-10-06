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Российский рынок акций повысился, отыгрывая внешний позитив 

Прайм 1 час назад
Российский рынок акций повысился
Фото: РИА Новости
Рынок акций РФ повысился во вторник, отыгрывая позитивный внешний фон.
Поддержку оказал продолжившийся второй день подряд рост рынка нефти и преобладание позитивного фон на западных фондовых площадках.
Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,38% до 2892,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,92% до 1268,56 пункта.

НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

На российском фондовом рынке во вторник преобладали позитивные настроения. Оптимизм на торговых площадках поддерживался надеждами на достижение компромисса в вопросе помощи американской экономике. Кроме того, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что экономика США восстанавливается после пандемии коронавируса быстрее, чем ожидалось, но вирус до сих пор является причиной крайней неясности перспектив.
Западноевропейские фондовые индексы на таком фоне поднялись во вторник на 0,1-0,6%, американские вечером росли на 0,3-0,5%.
Рынок нефти вечером рос на 2,7% до 42,39 доллара за баррель марки Brent. Поддержка сохраняется со стороны ураганной активности на восточном побережье США, а также — от забастовок сотрудников нефтегазовых месторождений в Норвегии.
В лидерах роста цены в РФ на этом фоне оказались акции "Новатэка" (+3,9%), "Аэрофлота" (+3,8%), "Алросы" (+3,7%), Сбербанка (+1,6%). Подешевели бумаги "Полюса" (-2,3%), "Норникеля" (-2,1%), Polymetal (-1,9%), "Яндекса" (-1,1%), ММК (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи не смог устоять во вторник выше 2900 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
"Повышение продолжилось в рамках коррекции к основному нисходящему тренду, а о возможности его смены в краткосрочном периоде стоит задуматься при закреплении индекса Мосбиржи выше 2900 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2860-2930 пунктов. На масштабное ралли пока лучше не рассчитывать, но некоторую прибыль в ближайшие дни покупатели при позитивном сценарии еще смогут получить", — добавила она.
Уже завтра в рыночных настроениях может вновь возобладать тревожность в свете сохранения высоких темпов роста заболеваемости COVID-19 в мире и возрастающей политической неопределенности в связи с президентскими выборами в США, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".
"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завтра сформируется в диапазоне 2850-2950 пунктов", — добавил он.
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Рынки , Джером Пауэлл , Александр Бахтин , Елена Кожухова , ФРС , Аэрофлот , Сбербанк России , Алроса , Яндекс , Новатэк , Норникель
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