Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть существенно ускорили утренние темпы роста в четверг днем на фоне приостановки части добычи в Мексиканском заливе из-за урагана и опасений за добычу в Норвегии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.52 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,71% — до 42,72 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,58%, до 40,58 доллара за баррель. Утром рост не превышал 0,3%.

Трейдеров беспокоит ситуация с ураганом "Дельта", который движется к США. Как пишет агентство Рейтер, он уже привел к тому, что нефтедобывающие компании эвакуировали работников с платформ и остановили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в день в Мексиканском заливе. Урагану уже присвоена вторая категория, и есть риск, что он усилится до третьей.

"Если ураган "Дельта" не усилится, рост цен на нефть может быстро сойти на нет", — сказал агентству аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Цены на нефть также получили поддержку благодаря новостям из Норвегии, которые вызывают обеспокоенность вокруг добычи сырья в стране. Так, норвежская энергетическая компания Equinor предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли в Норвегии продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном нефтяном месторождении Johan Sverdrup в Северном море.