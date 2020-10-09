Пошел в рост: биткоин дорожает на фоне выборов в США 

В пятницу курс биткоина поднялся выше $11 тыс., за сутки стоимость электронной монеты выросла на 3,5%. Спрос на биткоин подогревают обещания кандидатов в президенты США выделить $1,2-2,2 трлн на преодоление последствий пандемии. Рост главной электронной валюты продолжится, полагают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Стоимость биткоина растет на торгах в пятницу, 9 октября. В последний раз выше отметки в $11 тыс. он поднимался 20 сентября. При этом суточный объем торгов биткоина снизился на 37%, достигнув оборота в $36 млрд На криптовалютном рынке объем транзакций с BTC достиг 58,4%.

Биткоин имеет тесную связь с американскими фондовыми индексами (S&P500, Nasdaq) с марта текущего года корреляция составляет 0,8. Это означает, что на 80% движение пары BTC/USD зависит от направления фондовых индексов, объясняет аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов

По его словам, на индексы сейчас, в свою очередь, сильное влияние оказывает своими заявлениями и решениями президент США Дональд Трамп

В четверг интерес к рисковым активам вернулся после сообщения в Twitter Трампа о том, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси хочет заключить сделку о помощи в связи с COVID-19, напоминает Антонов. %

Со стороны Трампа сейчас обсуждается помощь авиакомпаниям и гражданам в размере $1,2 трлн. Демократы в лице своего кандидата на пост президента Джо Байдена выступают за вливания в экономику $2,2 трлн.

Укрепление американской валюты будет приводить к понижению котировки BTC/USD, а его ослабление — к росту пары, полагает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. График евро и доллара показывает, что пара росла с 25 сентября, в этот же период наблюдался и рост BTC/USD, который на момент 14.10 мск 9 октября составлял 3,17%, поясняет Мазур.

Аналитики сходятся во мнении, что на курс электронной валюты будет оказывать влияние процесс принятия второго пакета экономической помощи для экономики США. Но лидерство демократического кандидата в предвыборной гонке является существенным фактором роста биткоина по отношению к доллару, уверен Мазур.

«Неважно кто будет президентом США. Инвесторы ждут новой программы стимулирования экономики США. Для фондовых рынков это положительный фактор. Они даже сейчас игнорируют вторую волну пандемии. Поэтому с ростом фондовых индексов стоит ожидать подорожания биткоина», — сказал в разговоре с «Газетой.Ru» Владислав Антонов из «Альпари».

Помимо президентской гонки в США, на курс биткоина, по словам Мазура, также влияют спекуляции майнеров и крупнейших майнинговых пулов, которые обладают большой эмиссией биткоина и держат под контролем львиную долю хешрейта (мощности вычислительного оборудования) его сети.

«Также при начале заметных рыночных движений можно наблюдать повышение торговых объемов, что говорит о том, что в такие моменты крупные инвесторы присоединяются к зарождающемуся тренду, что увеличивает его силу»,

Косвенная причина, стоящая за текущим отскоком биткоина, может заключаться в снижении американского доллара в течение последних нескольких недель. Этот же фактор способствовал росту котировок золота. Кроме того, биткоин множество раз доказывал свою устойчивость выше $10 тыс., заметил управляющий партнер международной инвестиционной компании Exante Алексей Кириенко.

«Это сформировало «бычью» основу для «спускового крючка» в виде инвестиций Square в биткоин в размере $50 млн — в этом случае психологический фактор сыграл куда большую роль, чем сама инвестиция», — выразил свое мнение в беседе с «Газетой.Ru» Кириенко.

В CEX.IO Broker ожидают возврат котировки BTC/USD к уровню $11850-11900. С фундаментальной точки зрения в пользу роста биткоина к доллару говорит слабость американской валюты на фоне спада национальной экономики и дополнительной эмиссии доллара.

С технической точки зрения два сентябрьских падения до уровня $10150 привели к отскоку цены к $11100 и $10900 соответственно, что красноречиво свидетельствует о нежелании основных игроков видеть нисходящий тренд в паре BTC/USD, заметил Юрий Мазур.

В свою очередь Владислав Антонов из «Альпари» полагает, что по сезонным циклам у биткоина непростое время будет с 14 октября по 3 ноября. Если ничего серьезного не произойдет в этот период, то вероятно повышение цены выше $13 тыс., считает аналитик.

После предъявления обвинений регулирующих органов США владельцам биржи Bitmex в незаконной работе и отмывании денег, криптовалютный рынок немного подкосило. Основатели BitMEX Артур Хейс и Самуэль Рид ушли с позиций генерального и технического директоров, соответственно. Сейчас рынок восстанавливается вслед за S&P500.

«Самый худший сценарий, который может быть — из-за новых карантинов произойдет обвал фондовых рынков и следом криптовалютного рынка. В этом случае курс биткоина может упасть до $8,7 тыс.», — прогнозирует эксперт «Альпари».

Впрочем, согласно статистике все факторы указывают на то, что электронную валюту все же ожидает рост, считает Алексей Кириенко.