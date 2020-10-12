Фондовые индексы РФ движутся разнонаправленно

Индексы Мосбиржи показал неоднозначную динамику в начале торгов понедельника, индекс РТС — негативную, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:07 мск индекс Мосбиржи, начавший торги с едва заметного прироста (значение на открытии составило 2 834,33 пункта против 2 834,09 на закрытии предыдущей сессии), потерял 0,18% и равнялся 2 828,89 пункта. Индекс РТС начал сессию в «красной зоне» и на указанный момент времени был в минусе на 0,6% — на уровне 1 157,31.

По состоянию на 10:14 индекс Мосбиржи пытался расти, прибавляя 0,04%, а индекс РТС оставался в минусе, теряя 0,51% (значения равнялись 2 835,29 и 1 158,35 пункта соответственно).

К 10:19 рост индекса Мосбиржи ускорился до 0,31%, а снижение индекса РТС замедлилось до 0,24%.