Россия подготовилась к концу эры газопроводов

Повышение роли СПГ в мировой энергетике создает риски для России, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

СПГ должен опередить трубопроводный газ

Министр энергетики РФ Александр Новак сделал прогноз, что к 2035 году СПГ обгонит трубопроводный газ на мировом рынке с долей реализации в 52% от глобального газового потребления.

В последние 10 лет потребление СПГ в мире росло в четыре раза быстрее, чем добыча природного газа. Число импортирующих стран выросло более чем в два раза. По базовому прогнозу мировой спрос СПГ в 2030 году составит 580 млн тонн.

Россия собирается к 2025 году производить 68 млн тонн СПГ в год, а в будущем занять четверть мирового рынка — таким образом, Новак подтвердил ставку Москвы на развитие СПГ-проектов по примеру начинаний «Новатэка» на Ямале.

Преимущества СПГ понятны — такое сырье можно залить в танкер и отправить в любую точку мира, где есть СПГ-терминал, но с другой стороны — сжиженный газ всегда будет дороже трубопроводного, поскольку требует дополнительных издержек.

Из-за этого, что бы не придумывали американцы в борьбе с российским газом с помощью СПГ, у них ничего не выйдет. С точки зрения цены российский трубопроводный газ будет более выгодным предложением, чем любые поставки СПГ.

Однако Европой мировой рынок не ограничивается, тем более на старом континенте решили удариться в «зеленую сделку» и сократить потребление ископаемых видов топлива до минимума — слабо верится, что это у них получится, но рост потребления газа в ЕС , наверняка, будет небольшим, а вот развивающиеся азиатские экономики требуют все больше и больше углеводородов.

Там другая демография, другой экономический уклад и другой уровень развития промышленности, поэтому спрос на газ, уголь и нефть там продолжит расти, а привести туда сырье Россия сможет только морским транспортом.

Повышение роли СПГ является неизбежным процессом

«Сложно говорить о процентах — неизвестно, на какие данные опирался Новак, но в целом его мнение отражает сложившуюся тенденцию на мировом энергетическом рынке. В мире растут спрос на газ и международная торговля газом, а большая часть этого роста приходится на СПГ, поэтому эпоха больших трубопроводных строек заканчивается», — констатирует Белогорьев.

Россия пытается достроить «Северный поток — 2», рано или поздно это завершится успехом, но из других крупных проектов можно назвать только «Силу Сибири — 2». Данный газопровод в 2020 году мы начали технически прорабатывать.

Идут полуофициальные разговоры про «Северный поток — 3», но у этого проекта нет перспективы из-за негативного отношения ЕС к России и ставки Брюсселя на энергоэффективность и переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Вместе с низким экономическим ростом в еврозоне это делает невозможным резкий рост потребления газа в странах старого континента.

Такое может случится разве что, если с Германией от атомной энергетики откажутся Франция и другие европейские лидеры.

«Крупных трубопроводных проектов в мире намечено немного, а если говорить о международной торговле, то для ней характерно то, что значительная часть нового спроса удовлетворяется за счет внутренней добычи. Если на международном рынке нефти торгуется 60% добычи, то по газу данный показатель равняется 30%», — резюмирует Белогорьев.

Большая часть газа потребляется в странах, где он добывается, включая пресловутый сланец из США.

«Международная торговля газом в основном будет расти за счет СПГ — тут нельзя не согласиться с Новаком. Неизбежно, что СПГ обгонит трубопроводный газ — можно спорить только о том, когда это случится», — заключает Белогорьев.

СПГ не стоит сравнивать с трубопроводным газом

Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон утверждает, что Россия обладает возможностями по увеличению экспорта трубопроводного газа и СПГ в два раза — до 550 млрд кубов в год. Технически это реально, но вопрос в целесообразности.

Проекты «Новатэка» не приносят прибыли российскому бюджету — РФ начала продавать СПГ на мировой рынок, но эти сделки освобождены от налогов, которые платят газовики и нефтяники. Из-за этого такой экспорт СПГ не является заменой трубопроводному газу.

Еще у России дефицит технологической базы для СПГ-проектов — оборудование мы закупаем, а, чтобы решить такую задачу своими силами, бюджету придется вложить огромные средства в развитие экспортоориентированных энергетических проектов.

«У «Новатэка»много планов по дальнейшему строительству СПГ-заводов, и это не только «Арктик-СПГ-2», но и продолжение активного освоения Гыдани и Ямала. Есть еще «Балтийский СПГ» компании «Газпром» и планы «Роснефти» по «Дальневосточному СПГ». Планы очень амбициозные, но они имеют подводные камни», — констатирует Белогорьев.

С точки зрения бюджетных доходов СПГ на порядок менее выгоден, чем трубопроводный газ.

«В первую очередь это касается льгот, поскольку без поддержки государства все ключевые арктические проекты не окупаются. Может быть, иначе дела обстоят на Сахалине, а в будущем будут обстоять на «Балтийском СПГ», — резюмирует Белогорьев.

«Балтийский СПГ» будет брать газ из газотранспортной системы, а остальные проекты работают на изолированных месторождениях.