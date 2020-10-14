Снижение цен на нефть ускорилось

Мировые цены на нефть в среду днем немного усилили утренние темпы снижения на опасениях за спрос на фоне роста заболеваемости коронавирусом и после публикации доклада ОПЕК , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,49%, до 42,24 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 39,95 доллара за баррель.

Опасения за спрос на нефть вызвали данные, опубликованные в октябрьском докладе ОПЕК. Организация сохранила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,5 миллиона баррелей в сутки, при этом незначительно ухудшила прогноз по 2021 году — теперь ОПЕК ожидает роста спроса на 6,5 миллиона баррелей в сутки вместо 6,6 миллиона в прошлом прогнозе.

Кроме того, давление на стоимость нефти также оказывает рост заболеваемости коронавирусом в США и Европе. Карантинные ограничения препятствуют восстановлению мировой экономики, а также могут снова сильно снизить спрос на топливо.