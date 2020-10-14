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Снижение цен на нефть ускорилось в среду на опасениях за спрос 

Прайм и ещё 17 5 часов назад
Снижение цен на нефть ускорилось
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в среду днем немного усилили утренние темпы снижения на опасениях за спрос на фоне роста заболеваемости коронавирусом и после публикации доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.24 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,49%, до 42,24 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 39,95 доллара за баррель.
Опасения за спрос на нефть вызвали данные, опубликованные в октябрьском докладе ОПЕК. Организация сохранила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,5 миллиона баррелей в сутки, при этом незначительно ухудшила прогноз по 2021 году — теперь ОПЕК ожидает роста спроса на 6,5 миллиона баррелей в сутки вместо 6,6 миллиона в прошлом прогнозе.
Кроме того, давление на стоимость нефти также оказывает рост заболеваемости коронавирусом в США и Европе. Карантинные ограничения препятствуют восстановлению мировой экономики, а также могут снова сильно снизить спрос на топливо.
Ранее в ходе торгов цены на сырье росли после публикации доклада Международного энергетического агентства. Согласно данным доклада, добыча нефти в мире в сентябре снизилась на 0,6 миллиона баррелей в сутки к августу, до 91,1 миллиона баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство также сохранило прогнозы по мировому спросу на нефть.
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Комментарии
Рынки , Международное энергетическое агентство , ОПЕК
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