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Минфин приготовил надежную поддержку курсу рубля 

ФБА «Экономика сегодня» 4 часа назад
Очередной аукцион Минфина РФ по размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) станет сегодня поддержкой для рубля, поэтому резких колебаний курса российской валюты ожидать не следует.
Накануне рубль слегка сдал свои позиции по сравнению с показателями, которые были достигнуты в минувшую пятницу, 9 октября и в понедельник, 12 октября. В течение 13 октября рубль находился диапазоне 77-77,3.
Санкционная тематика пока не получила широкого развития, но остается в фокусе внимания инвесторов. Небольшое снижение рубля, в том числе связано с ростом доллара на мировом рынке по отношению ко всем основным валютам.
Предпосылки для резкого колебания курса рубля сегодня отсутствуют. Вероятнее всего, курс останется на уровне чуть выше 77.

«Краткосрочным негативным фактором для рубля в октябре может выступить выплата дивидендов Сбербанком (иностранные акционеры, получившие дивиденды будут конвертировать их в валюту), размер которых был утвержден Советом директоров в конце сентября, но этот фактор будет иметь лишь краткосрочный негативный эффект», — отметили* эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Экономист Михаил Хазин, предсказавший кризис 2008 года, ранее объяснил, какие проблемы ждут россиян. По его мнению, девальвация рубля может повлечь за собой некоторое снижение доходов россиян.
Действия Банка РФ и Минфина по поддержке экономики могут косвенно повлиять на стабильность курса российской валюты, что вызовет снижение покупательской способности россиян. Риски подобного рода неизбежны из-за пандемии, которая ведет к новому кризисному витку.
*Данный прогноз является мнением редакции и не является рекомендацией по совершению операций на финансовых рынках.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
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Комментарии 6
Рынки , Видео , Михаил Хазин , Сбербанк России , Минфин , ФБА "Экономика сегодня"
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