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Турция лишит российский газ выгодных условий 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Турция лишит российский газ выгодных условий
Фото: globallookpress.com
В ближайшее время турецкое руководство обновит данные об объёмах газового месторождения Сакарья, которое было обнаружено недавно в Чёрном море. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. В исследовательской среде полагают, что тема масштабов и качества этих залежей может быть легко использована в переговорах с российской стороной, особенно с учётом того, что газовые контракты с ней заканчиваются в 2021 году.
Своё заявление Эрдоган анонсировал, выступая в парламенте Турции. По его словам, 17 октября он должен посетить буровой корабль «Фатих», «чтобы лично увидеть, как ведутся работы, а также рассказать о запасах нового месторождения». Не исключено, что примерные оценки объёма будут обновлены.
Речь идёт о залежах, которые были официально раскрыты Анкарой 21 августа. К 2023 году власти Турции рассчитывают начать поставки находящегося там голубого топлива на внутренний рынок. В ближайшее время, по словам Эрдогана, турецкое руководство должно решить технические вопросы, после чего специалисты «незамедлительно приступят к бурению».
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Запасы газа, по официальным данным, оцениваются в $65 млрд При этом Сакарью в Анкаре называют вторым по объёму месторождением, найденным в этом году. Оно, как утверждает турецкий президент, «входит в число немногих запасов с точки зрения качества газа».
Потенциал нового месторождения Сакарья составляет, предположительно, 320 млрд кубометров, а начало поставок намечено на 2023 год, — говорил ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. — Безусловно, начало производства отечественного газа в Чёрном море снизит тарифы для абонентов в Турции и уменьшит расходы на импорт. Новые месторождения снижают энергозависимость Турции, однако заявлять о полной приостановке импорта энергоносителей в ближайшей перспективе не стоит.
Как заявил министр, в настоящее время прорабатывается смета проекта разработки нового месторождения, «в том числе строительства морского газопровода». В своих заявлениях глава Минэнерго республики обратил внимание на необходимость скорого обновления условий газовых соглашений с Россией и Ираном. Речь идёт о завершающихся в 2021 году контрактах с РФ на поставку 8 млрд кубометров углеводородов.
Вполне вероятно, что тема объёмов Сакарьи будет использоваться в ходе переговоров об обновлении контрактов, заявил NEWS.ru проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.
Тема обнаружения новых газовых месторождений в Чёрном море, безусловно, тесно связана с попытками Турции диверсифицировать свои источники. Новости могут быть использованы в рамках предстоящих переговоров с Россией по новому контракту вместо истекающего в 2021 году. У скептиков были сомнения относительно экономической целесообразности разработки черноморских месторождений, а также их реального объёма. Думаю, Эрдоган на этом фоне чувствует, что надо что-то им противопоставить.
С другой стороны, новости о значительных запасах призваны улучшить оценку международных рейтинговых агентств, которая касается способности турецкого правительства успешно справиться с экономическими последствиями эпидемии коронавируса, допускает аналитик. В частности, речь идёт о падении лиры и растущем внешнем долге страны, значительная часть которого образовалась из-за торгового сальдо за счёт покупки дорогих энергоносителей, отмечает Ахметов. По его словам, логика властей предельно проста — анонсировать переоценку запасов новых месторождений, повлиять на экономический рейтинг и попытаться получить внешние кредиты на более выгодных условиях.
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Комментарии 45
Рынки , Парламент Турции , Минэнерго
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